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ГБР допросит экс-начальника ГУР Минобороны и первого замглавы СБУ по делу "вагнеровцев"
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29 сентября 2020, 20:19 3

ГБР допросит экс-начальника ГУР Минобороны и первого замглавы СБУ по делу "вагнеровцев"

29 сентября 2020, 20:19 3
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Допрос будет касаться источников утечки информации об операции
Допрос будет касаться источников утечки информации об операции
Фото из открытых источников
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В рамках расследования возможного разглашения государственной тайны по делу "вагнеровцев" в ГБР допросят бывшего начальника Главного разведывательного управления Василия Бурбу и первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу вызвали на 15:00. Также на допрос вызван первый зампред СБУ Руслан Баранецкий", - сообщил источник.

Напомним, ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации, которые открыли после информации в СМИ.

Журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ГБР по делу об утечке информации по делу "вагнеровцев".

ГБР СБУ разведка Минобороны допрос
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