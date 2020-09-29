ГБР допросит экс-начальника ГУР Минобороны и первого замглавы СБУ по делу "вагнеровцев"
Допрос будет касаться источников утечки информации об операции
Допрос будет касаться источников утечки информации об операции
В рамках расследования возможного разглашения государственной тайны по делу "вагнеровцев" в ГБР допросят бывшего начальника Главного разведывательного управления Василия Бурбу и первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
Экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу вызвали на 15:00. Также на допрос вызван первый зампред СБУ Руслан Баранецкий", - сообщил источник.
Напомним, ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации, которые открыли после информации в СМИ.
Журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ГБР по делу об утечке информации по делу "вагнеровцев".
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