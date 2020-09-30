В ДБР розглядають теракт як одну із причин аварії АН-26

Слідство вивчає чотири основні версії катастрофи

Слідство вивчає чотири основні версії катастрофи

Фото: ДСНС

Слідство не відкидає теракт як одну із причин катастрофи військового літака АН-26 під Харковом.

Про це журналістам повідомив начальник Головного слідчого управління ДБР Максим Борчаковський, передає RegioNews.

За його словами, для підтвердження або спростування цієї версії буде призначена вибухотехнічна експертиза.

Всі версії, які лунають у ЗМІ, не відкидаються. З метою об'єктивного досудового розслідування наразі триває технічне розслідування, за результатами якого будуть уточнені версії", - сказав Борчаковский.

Він додав, що зараз слідство розглядає 4 основні версії катастрофи: технічна несправність, помилка екіпажу, помилка групи підготовки польотів і неналежний ремонт літака.

За словами Борчаковского, ці версії виникли в результаті первинного огляду місця події і дослідження даних радіообміну екіпажу і диспетчерів.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ГБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.