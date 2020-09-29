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29 сентября 2020, 16:07 1

На николаевском предприятии Госрезерва "мыши съели" зерна на 10 миллионов

29 сентября 2020, 16:07 1
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Фото: Агробизнес
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Специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели ревизию государственного предприятия «Хлебная база №76» и нашли финансовые нарушения на сумму почти 12 миллионов гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Николаевские новости.

Ревизией установлено, что низкая загруженность зернохранилищ от 7% до 23% возможных мощностей, стала причиной убыточности предприятия в 2018-2019 годах.

В то же время, несвоевременное обновление материальных ценностей государственного материального резерва, привело к порче зерна на 10 млн грн.

Также выяснилось, что "Хлебная база" намеренно работала в убыток. В частности услуги по приему и хранению сельскохозяйственной продукции предоставлялись по тарифам, значительно ниже себестоимости, что привело к недополучению предприятием доходов на общую сумму более 230 тысяч грн.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы.

Напомним, на Харьковщине из государственного резерва украли зерна на 2,5 млн грн.

На Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна из госрезерва.

зерно расследование кража полиция аудит убытки Николаев Госрезерв
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