На николаевском предприятии Госрезерва "мыши съели" зерна на 10 миллионов

"Мышей" ищут правоохранительные органы

"Мышей" ищут правоохранительные органы

Фото: Агробизнес

Специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели ревизию государственного предприятия «Хлебная база №76» и нашли финансовые нарушения на сумму почти 12 миллионов гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Николаевские новости.

Ревизией установлено, что низкая загруженность зернохранилищ от 7% до 23% возможных мощностей, стала причиной убыточности предприятия в 2018-2019 годах.

В то же время, несвоевременное обновление материальных ценностей государственного материального резерва, привело к порче зерна на 10 млн грн.

Также выяснилось, что "Хлебная база" намеренно работала в убыток. В частности услуги по приему и хранению сельскохозяйственной продукции предоставлялись по тарифам, значительно ниже себестоимости, что привело к недополучению предприятием доходов на общую сумму более 230 тысяч грн.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы.

Напомним, на Харьковщине из государственного резерва украли зерна на 2,5 млн грн.