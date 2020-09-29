В Харькове простились с погибшим в катастрофе АН-26 курсантом

Он умер в больнице 26 сентября от полученных травм и ожогов

Он умер в больнице 26 сентября от полученных травм и ожогов

Фото: Facebook

В Харькове на Мемориале Славы состоялась церемония прощания с 20-летним курсантом из Львовской области Виталием Вильховым, который скончался в больнице в результате травм, полученных во время катастрофы АН-26 в Харьковской области.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

К Мемориалу Славы пришли родные погибшего, курсанты университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, руководство университета и неравнодушные жители Харькова.

Сдерживая боль, мы сегодня провожаем в последний путь Вильхового Виталия Богдановича, 20-летнего юношу, который с детства мечтал о небе, карьере военного и, собрав все силы, до последнего вздоха боролся за свою жизнь", - сказал во время церемонии начальник университета Воздушных сил им. Кожедуба Александр Туринский.

Он передал матери Виталия грамоту почета и скорби от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.

Виталий Вильховый закончил Львовский государственный лицей им. Героев Крут, после чего поступил в университет в Харькове. В крайне тяжелом состоянии после катастрофы АН-26 возле Чугуева Виталия доставили в харьковскую больницу, где он умер 26 сентября.

Похоронят курсанта на Львовщине.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.