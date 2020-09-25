Нардеп Юрченко внес залог и вышел из СИЗО

Его подозревают в получении взятки

Его подозревают в получении взятки

Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога в размере 3 млн грн, который ему назначил суд.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает RegioNews.

Вчера вечером внес залог в полном объеме", - сказала она.

По ее словам, очевидно, что после этого он вышел из СИЗО.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Вчера, во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.