ГБР хочет изменить меру пресечения Татьяне Черновол

Судебное заседание должно состояться завтра в Печерском райсуде Киева

Судебное заседание должно состояться завтра в Печерском райсуде Киева

Фото: скрин видео

Народный депутат предыдущего созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ГБР хотят ей изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Соответствующие скринкопии ходатайства она выложила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Также в ГБР, согласно тексту ходатайства, хотят запретить Черновол общаться с Антоном Яценко, Дмитрием Кучером, Виталием Даценко; и обязать Черновол сдать на хранение свои документы для выезда за границу.

Также Черновол хотят обязать не посещать помещение бывшего центрального офиса Партии регионов в Киеве по адресу Липская, 10.

Завтра в Печерському суді о 15.00 мені знову будуть обирати чи то знімати запобіжний захід. Адже, дякуючи КПК Портнова,... Опубліковано Тетяною Чорновол Середа, 23 вересня 2020 р.

Напомним, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.

10 апреля ГБР провело обыски в доме депутатки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

16 апреля суд отправил Татьяну Чорновол под домашний арест.