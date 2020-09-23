ГБР хочет изменить меру пресечения Татьяне Черновол
Народный депутат предыдущего созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ГБР хотят ей изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.
Соответствующие скринкопии ходатайства она выложила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Также в ГБР, согласно тексту ходатайства, хотят запретить Черновол общаться с Антоном Яценко, Дмитрием Кучером, Виталием Даценко; и обязать Черновол сдать на хранение свои документы для выезда за границу.
Также Черновол хотят обязать не посещать помещение бывшего центрального офиса Партии регионов в Киеве по адресу Липская, 10.
Завтра в Печерському суді о 15.00 мені знову будуть обирати чи то знімати запобіжний захід. Адже, дякуючи КПК Портнова,...Опубліковано Тетяною Чорновол Середа, 23 вересня 2020 р.
Напомним, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.
10 апреля ГБР провело обыски в доме депутатки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".