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25 вересня 2020, 10:19 15

Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов з СІЗО

25 вересня 2020, 10:19 15
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Його підозрюють в отриманні хабара
Фото: Facebook
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Депутат Верховної Ради Олександр Юрченко вийшов з СІЗО після внесення застави в розмірі 3 млн грн, який йому призначив суд.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає RegioNews.

Вчора ввечері вніс заставу у повному обсязі", - сказала вона.

За її словами, очевидно, що після цього він вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримали на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко.

Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Вчора, під час судового засідання по обранню запобіжного заходу, стало відомо, що у нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет.

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

ВАКС СІЗО залог арешт нардеп Олександр Юрченко
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