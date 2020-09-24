Дело об убытках от формулы "Роттердам+" оставили закрытым

Такое решение принял ВАКС

Такое решение принял ВАКС

Фото: Рixabay

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление прокурора САП о закрытии дела относительно нанесения ущерба от формулы “Роттердам+”.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Отказать в удовлетворении жалобы адвоката, действующего в интересах заявителя Чумака на решение прокурора САП о закрытии уголовного производства...”, — сказала судья Екатерина Широкая.

Напомним, 24 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда заявил, что досудебное расследование в деле "Роттердам+" не смогло установить факты совершения преступления или ущерба от действия этой формулы.

Ранее сообщалось, что САП закрыла дело "Роттердам+", а в НАБУ заявили, что будут обжаловать.