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24 сентября 2020, 14:32 1

Дело об убытках от формулы "Роттердам+" оставили закрытым

24 сентября 2020, 14:32 1
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Такое решение принял ВАКС
Такое решение принял ВАКС
Фото: Рixabay
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українською мовою

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление прокурора САП о закрытии дела относительно нанесения ущерба от формулы “Роттердам+”.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Отказать в удовлетворении жалобы адвоката, действующего в интересах заявителя Чумака на решение прокурора САП о закрытии уголовного производства...”, — сказала судья Екатерина Широкая.

Напомним, 24 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда заявил, что досудебное расследование в деле "Роттердам+" не смогло установить факты совершения преступления или ущерба от действия этой формулы.

Ранее сообщалось, что САП закрыла дело "Роттердам+", а в НАБУ заявили, что будут обжаловать.

суд ВАКС заявление прокуратура Роттердам+
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