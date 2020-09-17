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17 сентября 2020, 18:04 3

Стало известно, какие партии больше всего потратили за лето на рекламу в Facebook

17 сентября 2020, 18:04 3
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В лидерах - партия "За майбутне"
В лидерах - партия "За майбутне"
Рixabay
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На протяжении трех месяцев лета больше полусотни партий потратили на политическую рекламу около восьми миллионов гривен.

Такие данные опубликовала гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

"ОПОРА" проанализировала политическую рекламу в украинском сегменте Facebook в июне - августе 2020 года и выявила более полусотни партий, которые в целом потратили на 8253 объявление более 281 тысячу долларов — около восьми миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По данным "ОПОРЫ", больше всего средств израсходовала партия "За майбутне", которая опубликовала 1068 рекламных сообщений и в общем потратила более 50 тыс. долларов.

В то же время отмечается, что больше всего партийных страниц распространение рекламных объявлений привлекла партия "Слуга народа" (летом ее рекламу транслировала 71 страница). В" ОПОРЕ" добавили, что "Слуга народа" заказала больше сообщений, чем "За майбутне" — 1232 рекламные сообщения, но потратила меньше — почти 39 тыс. долларов.

Третьим в рейтинге экспертов по затраченной на рекламу суммой была "Европейская солидарность" — 19,6 тыс. долларов за 327 объявлений.

Напомним, в августе на рекламу в Facebook партии потратили пол миллиона долларов.

выборы партии реклама Слуга народа Европейская солидарность Местные выборы
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