В Черновцах уже 10 кандидатов в мэры подали свои документы для регистрации на выборах

Документы успели подать и самовыдвиженцы

Документы успели подать и самовыдвиженцы

В Черновцах уже десять человек, которые выдвигаются в мэры города подали свои документы для регистрации на выборах. Среди претендентов есть и действующий, но отстраненный от должности городской глава Алексей Каспрук.

Об этом рассказала председатель городской избирательной комиссии Черновцов Анжела Саинчук, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на обед 24 сентября мы уже имеем 10 кандидатов, которые подали свои документы для регистрации. Половину из них мы уже успели официально зарегистрировать на прошлом заседании комиссии - это самовыдвиженцы Александр Фищук, Галина Жук, представители партий "Народный контроль" Михаил Ярынич, "Наш край" Василий Дутчак и "Единственная альтернатива" Роман Кличук", - сказала председатель комиссии.

Она добавила, что документы успели подать и самовыдвиженцы Владимир Дидух-Кобзарь, Илья Хочь и Юрий Ковалец и представители партий "ЕС" Василий Максимюк и "Пропозиция" Алексей Каспрук.

Документы для регистрации принимаются до конца дня 24 сентября. На следующем заседании комиссии планируется рассмотреть документы, которые поступят к тому времени.

Напомним, на Буковине "Слуги народа" представили кандидатов в областной и городской советы.