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Добкин обещает снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес
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24 сентября 2020, 15:59 3

Добкин обещает снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес

24 сентября 2020, 15:59 3
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Решение пойти в мэры Добкин объяснил желанием "защитить Харьков от конкурентов"
Решение пойти в мэры Добкин объяснил желанием "защитить Харьков от конкурентов"
Фото: Flickr
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Народный депутат прошлого созыва и экс-руководитель Харьковской области Михаил Добкин снимет свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только действующий городской голова и кандидат в мэры Геннадий Кернес вернется на свое рабочее место.

Об этом Михаил Добкин рассказал в интерью изданию Страна, пишет RegioNews.

Тех, кто ждет мою битву с Геннадием Кернесом, останутся разочарованы. Всем хайпистам желаю купить леденец "Петушок" и сосать его до победного конца. Как только Кернес вернется в рабочее кресло, я снимусь с выборов", — заявил Добкин.

Свое решение баллотироваться он объясняет желанием защитить Харьков от конкурентов Кернеса.

Я посвятил Харькову большую часть своей жизни. И хочу чтобы Гена вернулся и дальше руководил городом. Я решил прервать свой поход на Киев исключительно ради, не дай Бог, случая ухудшения состояния мэра, чтобы предвосхитить катастрофу и чтобы Харьков не достался в руки тому, кто давно хочет его разорвать на части", — рассказал экс-глава ОГА.

Он уточнил, что при этом география пребывания действующего мэра для него безразлична, чтобы принять такое решение.

Без разницы, где он будет работать — в городе или на удаленке. Как только самочувствие Кернеса позволит ему приступить к работе, я тут же снимусь с выборов", — сказал Добкин.

Напомним, вчера народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин заявил, что подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.

выборы Кернес Геннадий мэр Харьков Кандидат Михаил Добкин
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