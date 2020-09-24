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24 сентября 2020, 16:26 3

Харьковский бизнесмен Ситенко передумал идти в мэры города

24 сентября 2020, 16:26 3
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Он получил результаты социологического исследования, которое показало, что во втором туре выборов окажутся "раскрученные" кандидаты
Он получил результаты социологического исследования, которое показало, что во втором туре выборов окажутся "раскрученные" кандидаты
Фото: Facebook
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Бизнесмен, депутат Харьковского городского совета Тарас Ситенко передумал участвовать в местных выборах 25 октября.

Как сообщает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"На сегодняшний день меня лично не интересуют предстоящие выборы в ВР и работа в городском совете в составе любой фракции. Поэтому я думал идти самовыдвиженцем. Тем более, исходя из предположения партийного ограничения роста поддержки во втором туре. Но сделанные на мой заказ социологические исследования доказывают мне, что во второй тур могут попасть только кандидаты, за которыми стоят бренды партий или политических проектов", - написал Сытенко.

Он поблагодарил всех, кто выразил свою поддержку при возможном участии в выборах и подчеркнул, что натолкнула его на мысль о выдвижении неопределенность участием действующего харьковского городского головы. На решение не баллотироваться этот факт не повлиял.

Напомним, Михаил Добкин будет баллотироваться на должность мэра Харькова.

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