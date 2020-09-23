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23 сентября 2020, 16:23 2

Украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке недвижимости

23 сентября 2020, 16:23 2
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Сейчас сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости дома или квартиры
Сейчас сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости дома или квартиры
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Граждане смогут не платить пенсионный сбор при покупке квартир. Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты такого сбора.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмигаль в ходе заседания правительства, информирует RegioNews.

"Украинцы должны получить возможность приобретать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые покупают жилье впервые или находятся в очереди на получение жилья", - проинформировал он.

Сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости дома или квартиры.

Напомним, власть обещает не повышать налоги для ФЛП в 2021 году.

деньги премьер Пенсионный фонд покупка квартира
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