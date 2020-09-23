Соратники Кернеса заявляют, что он скоро вернется в Харьков

Жизни мэра Харькова уже ничего не угрожает

Жизни мэра Харькова уже ничего не угрожает

Фото: newsroom.kh.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение в немецкой больнице "Шарите", в ближайшее время планирует вернуться в Украину.

Об этом заявил первый вице-мер Харькова Игорь Терехов во время общения с журналистами на партийной конференции "Блока Кернеса - успешный Харьков", передает RegioNews.

По его словам, сегодня жизни Кернеса ничего не угрожает.

Он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время планирует вернуться в Харьков. Все инсинуации по поводу здоровья Геннадия Кернеса - надуманные нашими политическими оппонентами намеренно, чтобы, по их мнению, снизить рейтинг Харьковского городского головы", - сказал Терехов.

Он добавил, что у Кернеса есть все шансы переизбраться мэром города в первом туре.

Напомним, ранее у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.

Он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".

23 сентября Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова, также озвучена первая пятерка списка кандидатов в горсовет.