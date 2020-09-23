Полиция открыла еще 8 дел за нарушение избирательного законодательства

Уже зарегистрировано 622 сообщения о нарушениях

Уже зарегистрировано 622 сообщения о нарушениях

Фото из открытых источников

Всего в течение суток в полицию поступило 51 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Regionews.

"Больше всего сообщений зафиксировано в Ивано-Франковской – 18, в Кировоградской – 12, в Днепропетровской – 8, в Черниговской – 3, по 2 – в Волынской, Тернопольской, Запорожской и Полтавской, по 1 – в Сумской и Черкасской областях", - отметили в МВД.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 622 сообщения, связанных с избирательным процессом.

В Днепропетровской области – 76, в Донецкой – 75, в Закарпатской – 52, в Ивано-Франковской – 47, в Киевской, 44, в городе Киеве – 43, в Волынской – 30, 30 – в Кировоградской и Сумской, в Херсонской – 28, в Полтавской – 27, в Одесской – 25, в Луганской – 23, Черниговской – 21, Николаевской – 17, в Тернопольской – 10, в Черкасской – 7, по 6 – в Винницкой и Запорожской, по 5 – во Львовской и Хмельницкой, Черновицкой – 4, по 3 – в Харьковской и Житомирской, по 2 – в Ровенской области и НПУ.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о восьми уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что всего в ЕРДР внесены сведения по 73 уголовных правонарушений: 40 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 33 – связанные с избирательным процессом.

"Также составлено 30 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", - отметили в министерстве.

Напомним, 21 сентября полиция открыла еще два уголовных производства за нарушения избирательного процесса.