Соратники Кернеса заявляють, що він скоро повернеться до Харкова

Життю мера Харкова вже нічого не загрожує

Життю мера Харкова вже нічого не загрожує

Фото: newsroom.kh.ua

Мер Харкова Геннадій Кернес, який проходить лікування у німецькій лікарні "Шаріте", найближчим часом планує повернутися в Україну.

Про це заявив перший віцемер Харкова Ігор Терехов під час спілкування із журналістами на партійній конференції "Блоку Кернеса - успішний Харків", передає RegioNews.

За його словами, сьогодні життю Кернеса нічого не загрожує.

Він проходить курс реабілітації у зв’язку із хворобою і найближчим часом планує повернутися до Харкова. Всі інсинуації з приводу здоров'я Геннадія Кернеса - надумані нашими політичними опонентами навмисно, щоб, на їхню думку, понизити рейтинг Харківського міського голови", - сказав Терехов.

Він додав, що у Кернеса є всі шанси переобратися мером міста у першому турі.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.

Він проходить лікування від коронавіруса у реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".

23 вересня Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова, також була озвучена перша п'ятірка списку кандидатів у міськраду.