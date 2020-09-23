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23 сентября 2020, 11:25 11

Мэр Днепра Филатов ушел в отпуск из-за избирательной кампании

23 сентября 2020, 11:25 11
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Он также не пришел на сессию городского совета
Он также не пришел на сессию городского совета
Фото: Facebook
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Мэр Днепра Борис Филатов ушел в отпуск в связи с участием в предвиборчий кампании.

Об этом сообщает местное издание "Новости Днепра", передает RegioNews.

Сегодняшняя очередная сессия городского совета Днепра началась без мэра Бориса Филатова, ее проводил секретарь горсовета Александр Санжара.

Заседание состоялось без участия прессы и общественности во дворе горсовета. По словам председательствующего, мэр находится в отпуске в связи с предвыборной агитацией.

Также на сессии из-за болезни отсутствовал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре напали на мэра города Филатова, его облили зеленкой.

горсовет сессия Днепр отпуск Местные выборы Борис Филатов
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