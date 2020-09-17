Помощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО под залог 1,5 млн грн
Помощник народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Иван Фищенко, который является фигурантом дела о взятке, внес 1,5 миллиона гривен залога.
Об этом журналистам сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает RegioNews.
По ее словам, Фищенко внес залог 1,5 млн грн грн в полном объеме в среду, 16 сентября.
Таким образом, он уже не находится в следственном изоляторе.
Во время судебного заседания 15 сентября Фищенко заявил журналистам, что денег на залог у него нет.
Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.
17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.