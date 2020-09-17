Помощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО под залог 1,5 млн грн

Он собрал эту сумму менее чем за два дня

Он собрал эту сумму менее чем за два дня

Фото: ukrop.party

Помощник народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Иван Фищенко, который является фигурантом дела о взятке, внес 1,5 миллиона гривен залога.

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