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17 сентября 2020, 15:16 4

Помощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО под залог 1,5 млн грн

17 сентября 2020, 15:16 4
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Он собрал эту сумму менее чем за два дня
Фото: ukrop.party
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Помощник народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Иван Фищенко, который является фигурантом дела о взятке, внес 1,5 миллиона гривен залога.

Об этом журналистам сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает RegioNews.

По ее словам, Фищенко внес залог 1,5 млн грн грн в полном объеме в среду, 16 сентября.

Таким образом, он уже не находится в следственном изоляторе.

Во время судебного заседания 15 сентября Фищенко заявил журналистам, что денег на залог у него нет.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Слуга народа Александр Юрченко залог коррупция депутат ВАКС
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