В "Слуге народа" раскритиковали участие главы Минздрава в местных выборах
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскритиковал выдвижение министра здравоохранения Максима Степанова кандидатом в депутаты Одесского областного совета.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает RegioNews.
Я бы на его месте этого не делал ... Я не понимаю, как можно по совместительству работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии", - сказал Арахамия.
Он добавил, что в связи с этим Максима Степанова вызовут на заседание фракции "Слуга народа".
Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", - добавил нардеп.
Напомним, 16 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет баллотироваться в Одесский облсовет от "Слуги народа".