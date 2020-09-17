В "Слуге народа" раскритиковали участие главы Минздрава в местных выборах

Министра вызовут на заседание фракции

Министра вызовут на заседание фракции

Фото: Facebook

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает RegioNews.

Я бы на его месте этого не делал ... Я не понимаю, как можно по совместительству работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии", - сказал Арахамия.

Он добавил, что в связи с этим Максима Степанова вызовут на заседание фракции "Слуга народа".

Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", - добавил нардеп.

Напомним, 16 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет баллотироваться в Одесский облсовет от "Слуги народа".