10:01  17 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 3500 новых случаев
12:27  17 сентября
Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин
11:16  17 сентября
Стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах - соцопрос
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2020, 13:28 4

В "Слуге народа" раскритиковали участие главы Минздрава в местных выборах

17 сентября 2020, 13:28 4
Читайте також українською мовою
Министра вызовут на заседание фракции
Министра вызовут на заседание фракции
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскритиковал выдвижение министра здравоохранения Максима Степанова кандидатом в депутаты Одесского областного совета.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает RegioNews.

Я бы на его месте этого не делал ... Я не понимаю, как можно по совместительству работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии", - сказал Арахамия.

Он добавил, что в связи с этим Максима Степанова вызовут на заседание фракции "Слуга народа".

Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", - добавил нардеп.

Напомним, 16 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет баллотироваться в Одесский облсовет от "Слуги народа".

Слуга народа Местные выборы Максим Степанов Одесса облсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Слуги" отменили заседание фракции, на котором должны были обсудить местные выборы
17 сентября 2020, 13:09
Юрченко потерял этические основания быть депутатом Рады - Офис президента
17 сентября 2020, 12:39
43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы, - опрос
17 сентября 2020, 12:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
Все публикации »
Виктор Таран
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Все блоги »