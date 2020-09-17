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17 сентября 2020, 13:09 8

"Слуги" отменили заседание фракции, на котором должны были обсудить местные выборы

17 сентября 2020, 13:09 8
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Заболел один из участников встречи
Заболел один из участников встречи
Фото: Facebook
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Заседание фракции "Слуга народа", которое было запланировано на сегодня, 17 сентября, не состоится.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Во время заседания президентская фракция планировала обсудить проект о внесении изменений в постановление о местных выборах и вопрос о Минском процессе.

По словам Качуры, заседание отменили из-за болезни одного из участников.

Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - сообщил нардеп.

Напомним, представители террористической "ДНР" заявили, что требуют от Украины внести изменения в постановление о проведении местных выборов.

Позже стало известно, что "слуги народа" 17 сентября обсудят изменения в постановлении о местных выборах и затронут вопрос Минского процесса.

ОРДЛО минские соглашения Слуга народа заседание Местные выборы фракция
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