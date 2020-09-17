Юрченко потерял этические основания быть депутатом Рады - Офис президента

В ОП ожидают, что он будет "полноценно" сотрудничать с правоохранителями

В ОП ожидают, что он будет "полноценно" сотрудничать с правоохранителями

Фото: из открытых источников

В Офисе президента Зеленского считают, что депутат от "Слуга народа" Александр Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам, ведет себя вызывающе и не имеет права быть народным депутатом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что "Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Ни одного оправдания этому не может быть. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал "героем" того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству - всегда один шаг".

Констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной рады. Власть - не место для "плюшек", - говорится в заявлении ОП.

В Офисе президента надеются, что материалы этого и других дел будут собраны в достаточном количестве.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.