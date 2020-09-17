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17 вересня 2020, 15:16 5

Помічник нардепа Юрченка вийшов із СІЗО під заставу 1,5 млн грн

17 вересня 2020, 15:16 5
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Він зібрав цю суму менше ніж за два дні
Фото: ukrop.party
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Помічник народного депутата від “Слуги народу” Олександра Юрченка Іван Фіщенко, який є фігурантом справи про хабар, вніс 1,5 мільйона гривень застави.

Про це журналістам повідомила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає RegioNews.

За її словами, Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн у повному обсязі в середу, 16 вересня.

Таким чином, він вже не перебуває у слідчому ізоляторі.

Під час судового засідання 15 вересня Фіщенко заявив журналістам, що грошей на заставу у нього не має.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.

Слуга народа Олександр Юрченко залог корупція депутат ВАКС
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