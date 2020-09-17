Помічник нардепа Юрченка вийшов із СІЗО під заставу 1,5 млн грн

Він зібрав цю суму менше ніж за два дні

Він зібрав цю суму менше ніж за два дні

Фото: ukrop.party

Помічник народного депутата від “Слуги народу” Олександра Юрченка Іван Фіщенко, який є фігурантом справи про хабар, вніс 1,5 мільйона гривень застави.

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