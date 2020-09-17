Помічник нардепа Юрченка вийшов із СІЗО під заставу 1,5 млн грн
Помічник народного депутата від “Слуги народу” Олександра Юрченка Іван Фіщенко, який є фігурантом справи про хабар, вніс 1,5 мільйона гривень застави.
Про це журналістам повідомила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає RegioNews.
За її словами, Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн у повному обсязі в середу, 16 вересня.
Таким чином, він вже не перебуває у слідчому ізоляторі.
Під час судового засідання 15 вересня Фіщенко заявив журналістам, що грошей на заставу у нього не має.
Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.
17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.