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13 сентября 2020, 10:30 1

Фокин отказался встречаться с нардепами для объяснений своих заявлений по Донбассу

13 сентября 2020, 10:30 1
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Озвученная причина отказа – занятость на работе
Озвученная причина отказа – занятость на работе
Фото: скрин видео
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Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не придет на встречу с депутатами из-за занятости по работе.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура, пишет Regionews.

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на встречу с комитетом Верховной Рады по вопросам организации местной власти и самоуправления, чтобы объяснить свои заявления относительно статуса Донбасса и амнистии боевиков.

Озвученная причина – занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения не оговорена", – написал народный депутат.


Качура подчеркнул, что будет требовать незамедлительно провести данную встречу.

Чтобы усилить позицию Украины, необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", – добавил он.

Напомним, недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти планировал заслушать заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на заседании 15 сентября.

Донбасс ТКГ Верховная Рада комитет Качура Александр Витольд Фокин
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