Все лидеры "нормандской четверки" дали согласие на проведение саммита - Зеленский

Встреча лидеров "нормандской четверки" планируется после второй встречи их помощников

Встреча лидеров "нормандской четверки" планируется после второй встречи их помощников

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Об этом сообщил Владимир Зеленский на брифинге в Австрии, где президент сейчас находится с официальным визитом, пишет RegioNews.

По его словам, встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти после второй встречи их помощников, которая, в свою очередь, как надеется Зеленский, должна состояться в течение ближайших 10 дней.

Насколько мне известно, все четверо лидеров стран "нормандской четверки" дали свое согласие на встречу", - сообщил президент Украины.

Напомним, в Офисе президента назвали детали следующего обмена пленными.