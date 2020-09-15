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15 сентября 2020, 15:38 8

Все лидеры "нормандской четверки" дали согласие на проведение саммита - Зеленский

15 сентября 2020, 15:38 8
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Встреча лидеров "нормандской четверки" планируется после второй встречи их помощников
Встреча лидеров "нормандской четверки" планируется после второй встречи их помощников
Фото: Корреспондент
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит лидеров стран «нормандской четверки» - Германии, Франции, Украины и России.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на брифинге в Австрии, где президент сейчас находится с официальным визитом, пишет RegioNews.

По его словам, встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти после второй встречи их помощников, которая, в свою очередь, как надеется Зеленский, должна состояться в течение ближайших 10 дней.

Насколько мне известно, все четверо лидеров стран "нормандской четверки" дали свое согласие на встречу", - сообщил президент Украины.

Напомним, в Офисе президента назвали детали следующего обмена пленными.

Донбасс Россия Украина Владимир Зеленский Нормандский формат Германия Франция президент советник саммит
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