Все лидеры "нормандской четверки" дали согласие на проведение саммита - Зеленский
Встреча лидеров "нормандской четверки" планируется после второй встречи их помощников
Встреча лидеров "нормандской четверки" планируется после второй встречи их помощников
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит лидеров стран «нормандской четверки» - Германии, Франции, Украины и России.
Об этом сообщил Владимир Зеленский на брифинге в Австрии, где президент сейчас находится с официальным визитом, пишет RegioNews.
По его словам, встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти после второй встречи их помощников, которая, в свою очередь, как надеется Зеленский, должна состояться в течение ближайших 10 дней.
Насколько мне известно, все четверо лидеров стран "нормандской четверки" дали свое согласие на встречу", - сообщил президент Украины.
Напомним, в Офисе президента назвали детали следующего обмена пленными.
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