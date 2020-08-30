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30 августа 2020, 12:41 5

Фокин предлагает дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО

30 августа 2020, 12:41 5
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Он также считает, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию
Он также считает, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию
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Первый заместитель Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо дать всей территории Донбасса, а не только неподконтрольной Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Стране", передает RegioNews.

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса", — заявил Фокин.

В то же время, отвечая на вопрос, готов ли он во время поездки на неподконтрольную часть Донбасса проводить переговоры с руководителями непризнанных "республик" - "ДНР" и "ЛНР" - Фокин ответил:

"Пока что нет, но если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады, за мной дело не станет".

Напомним, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что местные выборы в Украине и на территории ОРДЛО не смогут пройти одновременно, однако речь о переносе голосования не идет.

ОРДЛО Донбасс Украина война ТКГ
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