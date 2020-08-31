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31 августа 2020, 15:19 4

Заявления Фокина об особом статусе для Донбасса не является официальной позицией Украины — Андрей Ермак

31 августа 2020, 15:19 4
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Фото из открытых источников
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В Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава ОП заявил, что большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых Минских договоренностей, а его слова являются личной позицией, а не позицией делегации.

Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", — отметил Андрей Ермак.

Он убежден, что амнистия не может касаться тех, кто совершил военные преступления, захватывал заложников, пытал и убивал пленных, торговал людьми, участвовал в финансировании терроризма и совершал некоторые другие тяжкие преступления.

Ермак также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления на оккупированной территории не предусматривают особого статуса для всего Донбасса — речь идет исключительно о временно оккупированные районы.

Есть четкие красные линии, которые неоднократно описывал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", — отметил Ермак.

Напомним, в интервью изданию "Страна" заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

Донбасс Андрей Ермак Офис президента ТКГ Витольд Фокин
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