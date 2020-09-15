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15 сентября 2020, 16:13 3

Парламент создал ВСК по расследованию коррупции в органах ДАБИ

15 сентября 2020, 16:13 3
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В состав комиссии вошли 14 народных депутатов
В состав комиссии вошли 14 народных депутатов
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Верховная Рада образовала Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Как передает RegioNews, это решение поддержали 316 народных депутатов.

В состав комиссии вошли 14 народных депутатов: Александр Алексийчук, Владимир Ватрас, Олег Дунда, Сергей Мандзи, Максим Павлюк, Андрей Стрихарский, Елена Шуляк, Иван Юнаков (все - из фракции "Слуги народа"), Наталья Приходько ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Андрей Пузийчук ("Батькивщина"), Николай Величкович ("Европейская солидарность"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Владимир Арешонков (депутатская группа "Доверие"), Виктор Бондарь (депутатская группа "За будущее").

Возглавил ВСК Пузийчук, а его заместителем стал Юрчишин.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков назвал условие создания ВСК по делу "вагнеровцев”.

нардепы Верховная Рада парламент комитет ВСК
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