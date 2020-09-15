Парламент создал ВСК по расследованию коррупции в органах ДАБИ

В состав комиссии вошли 14 народных депутатов

В состав комиссии вошли 14 народных депутатов

Верховная Рада образовала Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Как передает RegioNews, это решение поддержали 316 народных депутатов.

В состав комиссии вошли 14 народных депутатов: Александр Алексийчук, Владимир Ватрас, Олег Дунда, Сергей Мандзи, Максим Павлюк, Андрей Стрихарский, Елена Шуляк, Иван Юнаков (все - из фракции "Слуги народа"), Наталья Приходько ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Андрей Пузийчук ("Батькивщина"), Николай Величкович ("Европейская солидарность"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Владимир Арешонков (депутатская группа "Доверие"), Виктор Бондарь (депутатская группа "За будущее").

Возглавил ВСК Пузийчук, а его заместителем стал Юрчишин.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков назвал условие создания ВСК по делу "вагнеровцев”.