Стало известно, когда Рада заслушает Фокина по Донбассу

Заседание хотят провести 15 сентября

Заседание хотят провести 15 сентября

Фото: из открытых источников

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти планирует заслушать заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на заседании 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета, депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Встреча комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с Витольдом Фокиным состоится 15 сентября в 15:15", - сообщил депутат.

Напомним, недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.