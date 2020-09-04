09:42  04 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
10:02  04 сентября
В Луганской и Харьковской областях продолжают тушить очаги тления
08:14  04 сентября
Ситуация на Донбассе: нарушений режима "тишины" не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2020, 14:19 4

Стало известно, когда Рада заслушает Фокина по Донбассу

04 сентября 2020, 14:19 4
Читайте також українською мовою
Заседание хотят провести 15 сентября
Заседание хотят провести 15 сентября
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти планирует заслушать заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на заседании 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета, депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Встреча комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с Витольдом Фокиным состоится 15 сентября в 15:15", - сообщил депутат.

Напомним, недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Донбасс война ТКГ депутат Витольд Фокин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Херсонская область: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »