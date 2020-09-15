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15 сентября 2020, 15:17 5

МИД призвал Беларусь не пропускать хасидов в Украину

15 сентября 2020, 15:17 5
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На границе находятся около тысячи паломников
На границе находятся около тысячи паломников
Фото: Facebook
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Министерство иностранных дел Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не оформлять на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что лица, которые не подпадают под категорию исключений, не могут быть пропущены на территорию Украины.

С целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратился к Белорусской стороне с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, подпадающих под категорию исключений", - говорится в сообщении.

По информации МИД, в течении последних суток на украинско-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничение въезда, пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

Также в МИД призвали паломников уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать конфликтных ситуаций на пунктах пропуска.

Напомним, на границе Украины и Беларуси собрались сотни хасидов - они пытаются незаконно попасть в Украину на празднование иудейского праздника Рош га-Шана.

Также сообщалось, что в Госпогранслужбе прогнозируют прибытие еще нескольких тысяч хасидов к украинским границам.

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