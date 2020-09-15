Оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно - Венедиктова

Она заявила, что против действующих нардепов возбуждено несколько уголовных дел

Она заявила, что против действующих нардепов возбуждено несколько уголовных дел

Фото: УНИАН

В деле о подозрении в коррупции народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко пока нет установленного факта использования служебного положения и получения взятки.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова во время выступления в парламенте, передает RegioNews.

Она заверила, что никого не будет покрывать, и если есть доказанный состав преступления, конкретный депутат будет привлечен к ответственности.

В этом государстве идет несколько дел по многим народным избранникам ... Может показаться, что генеральный прокурор пытается кого-то защитить, отбелить - нет, я никого не буду покрывать. Если есть состав преступления, то конкретный депутат будет привлечен. Я могу назвать фамилию - это народный депутат Александр Юрченко. Человек с особым процессуальным статусом", - заявила Венедиктова.

Она также добавила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, есть факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - сказала Венедиктова.

Также генпрокурорка отметила, что 14 сентября получила письмо от руководства НАБУ по подозрению для народного депутата, но без материалов уголовного производства.

Мы готовы изучить материалы уголовного производства, если будет достаточно оснований сообщить о подозрении - я это сделаю и сообщу", - заявила она.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.