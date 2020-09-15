Дело "Слуги народа" Юрченко: НАБУ опубликовало записи разговоров

На записях зафиксирован разговор о получении взятки

На записях зафиксирован разговор о получении взятки

Фото: УП

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров народного депутата Александра Юрченко и его посредника о получении взятки за законопроект об отходах.

Об этом сообщает Liga.net, передает RegioNews.

В частности, на записях нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения поправок в проект закона в обмен на "помощь экологии" и "плюшки".

Отмечается, что на видео и аудиозаписи присутствуют детектив-"представитель промкомпаний", нардеп и посредник, через которого проводились переговоры.

Один из детективов бюро вышел на посредника нардепа - автора законопроекта, представившись сотрудником промышленной компании, который был заинтересован в создании правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов ", - пишет издание.

Сообщается, что посредник познакомил детектива НАБУ под прикрытием с нардепом Юрченко. Парламентарий заявил, что он инициатор законопроекта об отходах, и все вопросы по поправкам "замыкаются на нем".

"Представитель промкомпаний" предложил нардепу принять выгодные ему поправки к законопроекту. В ответ через посредника был получен ответ: "10 плюс 3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...".

Нардеп: "И ну, непосредственно имею влияние на мысли и позиционирование депутатского корпуса по истории обращения с отходами, то есть во всех аспектах. То есть, люди понимают, что я этим вопросом занимаюсь и доверяют. Да? Ну я был автором 2207-2".

Детектив: "Это альтернативный законопроект, да?"

Нардеп: "Да, да. Ну делал все так, правильно, чтобы у нас было законодательство, в том, в первом чтении, в той редакции, которая у нас есть сейчас. И я являюсь главой подкомитета".

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

15 сентября с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.