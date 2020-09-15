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15 сентября 2020, 15:23 3

На Прикарпатье больше всего избирателей поддерживают "Свободу" и "За будущее" - РЕЙТИНГ

15 сентября 2020, 15:23 3
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Фото из открытых источников
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По выводам социологов, в Ивано-Франковский облсовет, по результатам выборов, войдут 5 партий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на социологическую группу "Рейтинг", которая в течение 10-14 сентября провела опрос среди жителей Ивано-Франковской области относительно симпатий на местных выборах 2020.

Лидерами в рейтинге партий в областной совет являются партии "Свобода" и "За будущее", которых готовы поддержать 22,0% и 19,2% соответственно (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Также среди избирателей 14,7% намерены проголосовать за партию "Батькивщина", 12,3% – за партию "Слуга народа", 11,6% – за партию "Европейская солидарность".

Близкой к проходному барьеру является Радикальная партия с рейтингом 4,4%.

Рейтинг других политических сил – ниже 4%. Не определились с выбором около четверти опрошенных.

Напомним, действующего мэра Ивано-Франковска на выборах готовы поддержать почти 90% горожан

выборы партии рейтинг Ивано-Франковск Слуга народа Прикарпатье облсовет Батькивщина социология Европейская солидарность ВО Свобода За будущее
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