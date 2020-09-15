Помощнику "слуги" Юрченко сообщили о подозрении

В ВАКС подано ходатайство об избрании подозреваемому меру пресечения

В ВАКС подано ходатайство об избрании подозреваемому меру пресечения

Рixabay

Помощнику народного депутата Александра Юрченко - Ивану Фищенко сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом взятки в размере 13 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передает RegioNews.

"За согласованием прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении помощнику народного депутата Украины, который выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений законопроекта, который касался переработки твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов — членов Комитета для поддержки указанных правок”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в середине августа текущего года правоохранителями зафиксированы факты получения указанным лицом части неправомерной выгоды.

"Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины — пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение”, — отмечается в сообщении.

Также в ВАКС было подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

15 сентября с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров народного депутата Александра Юрченко и его посредника о получении взятки за законопроект об отходах.