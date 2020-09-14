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14 сентября 2020, 16:34 3

В Хмельницком задержали группировку наркоторговцев

14 сентября 2020, 16:34 3
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Деятельность организованной преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина, блокировали сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницком.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Организовали наркобизнес восемь местных жителей, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.

Психотропы злоумышленники синтезировали в подпольной нарколаборатории, расположение которой постоянно меняли. Для конспирации каждые 2 месяца дельцы перевозили "производство" в новое место, а вход в лабораторию минировали.

Сырье для производства амфетамина они закупали у поставщиков со всей Украины. Клиентов подыскивали преимущественно среди местных наркозависимых. Товар покупателям доставляли курьеры, или сбывали через систему закладок. Ежедневно злоумышленники реализовывали до 30 доз наркотиков, а ежемесячные обороты составили более 200 тысяч гривен.

Задержали участников группировки одновременно в разных частях Хмельницкого во время сбыта "товара".

В ходе обысков по местам проживания мошенников и в подпольной нарколаборатории правоохранители изъяли более 5 кг амфетамина, 100 л прекурсоров, каннабис, драгоценности, деньги, мобильные с данными о наркотрафике. Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет почти 3,5 млн грн.

В настоящее время организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручение подозрения и избрании меры пресечения другим фигурантам дела.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Запорожской области обнаружили плантацию конопли на 10 миллионов.

СБУ наркотики уголовное дело Хмельницкий торговля банда
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