15:25  13 сентября
МИД Украины выступило с заявлением относительно "выборов" в оккупированном Крыму
16:23  13 сентября
В Кривом Роге начался митинг в поддержку бастующих шахтеров
18:18  13 сентября
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Песков
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2020, 18:44

Дело "вагнеровцев": петиция о создании Временной следственной комиссии набрала 25 тысяч голосов

13 сентября 2020, 18:44
Читайте також українською мовою
В этом случае Верховная Рада обязана рассмотреть петицию
В этом случае Верховная Рада обязана рассмотреть петицию
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Петиция от родственников украинских военных, которые погибли от рук российских наемников из частной военной компании "Вагнера», которых недавно задержали в Беларуси и вернули России, набрала необходимые для рассмотрения Верховной Радой 25 тысяч голосов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу петиции на сайте Верховной Рады.

Авторы петиции требуют безотлагательно создать временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады, чтобы расследовать информацию о том, что инцидент с "вагнеровцами" был следствием срыва украинской спецоперации по вывозу этих военных преступников в Украину.

Мы не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий. Нам нужна правда, — пишут авторы петиции.

Они также отметили, что, по имеющимся данным, среди боевиков могли быть лица, причастные к сбитии украинских военных самолетов "Ил-76" в Луганске и"Су-25" и вертолета "Ми-8" под Славянском, а также катастрофы малайзийского "Боинга" рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Напомним, сегодня Ирина Венедиктова прокомментировала сообщение относительно провального задержания ЧВК "Вагнера".

Ранее СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

Россия военные Верховная Рада петиции следствие комиссия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Песков
13 сентября 2020, 18:18
Украина готовит к передаче в Международный суд в Гааге очередной пакет доказательств против РФ
13 сентября 2020, 17:48
МИД Украины выступило с заявлением относительно "выборов" в оккупированном Крыму
13 сентября 2020, 15:25
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »