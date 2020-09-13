Дело "вагнеровцев": петиция о создании Временной следственной комиссии набрала 25 тысяч голосов

В этом случае Верховная Рада обязана рассмотреть петицию

В этом случае Верховная Рада обязана рассмотреть петицию

Фото из открытых источников

Петиция от родственников украинских военных, которые погибли от рук российских наемников из частной военной компании "Вагнера», которых недавно задержали в Беларуси и вернули России, набрала необходимые для рассмотрения Верховной Радой 25 тысяч голосов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу петиции на сайте Верховной Рады.

Авторы петиции требуют безотлагательно создать временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады, чтобы расследовать информацию о том, что инцидент с "вагнеровцами" был следствием срыва украинской спецоперации по вывозу этих военных преступников в Украину.

Мы не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий. Нам нужна правда, — пишут авторы петиции.

Они также отметили, что, по имеющимся данным, среди боевиков могли быть лица, причастные к сбитии украинских военных самолетов "Ил-76" в Луганске и"Су-25" и вертолета "Ми-8" под Славянском, а также катастрофы малайзийского "Боинга" рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Напомним, сегодня Ирина Венедиктова прокомментировала сообщение относительно провального задержания ЧВК "Вагнера".

Ранее СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.