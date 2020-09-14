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14 сентября 2020, 17:14 5

Дело Шеремета: Кузьменко требует создания ВСК относительно проведенного расследования

14 сентября 2020, 17:14 5
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Юлия Кузьменко подчеркнула, что ей нужны правда и справедливость
Юлия Кузьменко подчеркнула, что ей нужны правда и справедливость
Фото: Facebook
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Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко требует создания Верховной Радой временной следственной комиссии относительно проведенного расследования дела.

Об этом сама Юлия Кузьменко написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Я, Кузьменко Юлия Леонидовна, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета, требую создания ВСК Верховной Радой относительно проведенного расследования этого дела и фактов фальсификации экспертиз. Требую - ибо мне бояться нечего. Мне нужна правда. Я ищу справедливость", - написала она.

Я, Кузьменко Юлия Леонидовна, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета, требую создания ВСК Верховной Радой относительно...

Опубликовано Julia Kiyan Kuzmenko Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Напомним, врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под круглосуточный домашний арест 11 августа. До этого она 8 месяцев провела в СИЗО.

18 августа Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.

27 августа с Кузьменко сняли электронный браслет.

расследование Павел Шеремет Юлия Кузьменко убийство уголовное дело Верховная Рада комиссия
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