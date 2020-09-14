Дело Шеремета: Кузьменко требует создания ВСК относительно проведенного расследования
Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко требует создания Верховной Радой временной следственной комиссии относительно проведенного расследования дела.
Об этом сама Юлия Кузьменко написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Я, Кузьменко Юлия Леонидовна, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета, требую создания ВСК Верховной Радой относительно проведенного расследования этого дела и фактов фальсификации экспертиз. Требую - ибо мне бояться нечего. Мне нужна правда. Я ищу справедливость", - написала она.
Я, Кузьменко Юлия Леонидовна, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета, требую создания ВСК Верховной Радой относительно...Опубликовано Julia Kiyan Kuzmenko Понедельник, 14 сентября 2020 г.
Напомним, врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под круглосуточный домашний арест 11 августа. До этого она 8 месяцев провела в СИЗО.
18 августа Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.
27 августа с Кузьменко сняли электронный браслет.