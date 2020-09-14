Дело Шеремета: Кузьменко требует создания ВСК относительно проведенного расследования

Юлия Кузьменко подчеркнула, что ей нужны правда и справедливость

Юлия Кузьменко подчеркнула, что ей нужны правда и справедливость

Фото: Facebook

Об этом сама Юлия Кузьменко написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Я, Кузьменко Юлия Леонидовна, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета, требую создания ВСК Верховной Радой относительно проведенного расследования этого дела и фактов фальсификации экспертиз. Требую - ибо мне бояться нечего. Мне нужна правда. Я ищу справедливость", - написала она.

Я, Кузьменко Юлия Леонидовна, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета, требую создания ВСК Верховной Радой относительно... Опубликовано Julia Kiyan Kuzmenko Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Напомним, врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под круглосуточный домашний арест 11 августа. До этого она 8 месяцев провела в СИЗО.

18 августа Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.

27 августа с Кузьменко сняли электронный браслет.