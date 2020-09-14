СБУ проведет антитеррористические учения в Луганской области

Местных жителей предупредили о необходимости носить с собой документы

Местных жителей предупредили о необходимости носить с собой документы

Фото: СБУ

В Рубежном Луганской области Служба безопасности Украины совместно с силами ООС проведут учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что плановые учения будут проходить в период с 15 по 16 сентября в рамках операции Объединенных сил.

Учения будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении.

Также граждан призывают носить при себе документы, удостоверяющие личность. Это мое быть паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и тому подобное.

В штабе ООС добавили, что проведение учений санкционированное командующим Объединенных сил.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, который планировал диверсию в Ровно, он передавал враждебным спецслужбам информацию о важных военных объектах.