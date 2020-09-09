К Зеленскому невозможно попасть без согласования с Ермаком - Богдан

Вопросы, которые планируют обсуждать с президентом посетители, также проходят модерацию

Вопросы, которые планируют обсуждать с президентом посетители, также проходят модерацию

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к президенту Зеленскому невозможно попасть без согласования с нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком.

Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, передает RegioNews.

На данный момент невозможно попасть к президенту, не согласовав с главой Офиса президента. Это не нормально. Всегда должна быть вторая и третья мысль", - сказал Богдан.

Отвечая на вопрос, почему Зеленский, когда с кем-то встречается, находится не один в кабинете, Богдан ответил, что "это не нормально".

Президент должен общаться один на один с ключевыми лицами государства. Он должен получать разведывательную информацию, экономическую, политическую", - добавил бывший глава ОП.

Он утверждает, что перед встречами с президентом "спрашивают у людей, о чем ты хочешь поговорить с президентом, этого не говори, а это можешь попробовать".

Напомним, дело "вагнеровцев": суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака.