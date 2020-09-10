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10 сентября 2020, 15:11 29

ГБР вызывает на допрос экс-главу ОП Богдана после его интервью

10 сентября 2020, 15:11 29
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Андрея Богдана вызывают в качестве свидетеля
Андрея Богдана вызывают в качестве свидетеля
Фото: Facebook
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Государственное бюро расследований вызывает на допрос в качестве свидетеля бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий экс-голова Офиса Президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые непредвиденные законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что учитывая общественную значимость этих вопросов, следователи приглашают Богдана для проведения следственных действий в качестве свидетеля.

Также они хотят во время допроса проверить озвученные Богданом факты. В ГБР добавили, что уже направили повестку о вызове на адрес его регистрации.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Андрей Богдан ГБР Офис президента допрос Интервью
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