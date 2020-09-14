В Офисе президента назвали детали следующего обмена пленными

Детали обмена обсудят уже на следующей неделе

Детали обмена обсудят уже на следующей неделе

Фото: из открытых источников

О новом обмене пленными будут уже на следующей неделе говорить на заседании Трехсторонней контактной группы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента.

Так, на данный момент, обсуждается формула обмена "100 на 100".

Ожидается, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся на следующей неделе будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными.

Сейчас в списках у каждой стороны около 100 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца сентября на территорию оккупированного Донбасса отправится миссия Красного Креста, а это является первым этапом подготовки к обмену.

Напомним, команда RegioNews разработала набор Telegram-стикеров по мотивам нашумевшего интервью бывшего председателя Офиса президента Андрея Богдана. Они отражают самое важное из сказанного экс-главой ОП.