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14 сентября 2020, 09:11 2

В Офисе президента назвали детали следующего обмена пленными

14 сентября 2020, 09:11 2
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Детали обмена обсудят уже на следующей неделе
Детали обмена обсудят уже на следующей неделе
Фото: из открытых источников
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О новом обмене пленными будут уже на следующей неделе говорить на заседании Трехсторонней контактной группы. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента.

Так, на данный момент, обсуждается формула обмена "100 на 100".

Ожидается, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся на следующей неделе будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными.

Сейчас в списках у каждой стороны около 100 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца сентября на территорию оккупированного Донбасса отправится миссия Красного Креста, а это является первым этапом подготовки к обмену.

Напомним, команда RegioNews разработала набор Telegram-стикеров по мотивам нашумевшего интервью бывшего председателя Офиса президента Андрея Богдана. Они отражают самое важное из сказанного экс-главой ОП.

пленные обмен Офис президента переговоры Донбасс
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