"Постоянно находится в депрессии и не понимает, что говорит": Богдан о Зеленском

Власть съедает президента, считает бывший глава ОП

Власть съедает президента, считает бывший глава ОП

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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что последние месяцы президент Зеленский превратился из энергичного юмориста в уставшего человека, который не понимает, что говорит и постоянно находится в депрессии.

Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, передает RegioNews.

Власть съедает Владимира Александровича. Он физиологически поменялся. Ты просто сравни. Человек был веселый. Легкий, юморной, красивый, острый, энергетичный. И видишь? Просто на него смотреть больно. Я не понимаю, что он говорит. Он не понимает, что он говорит. Серое лицо. Он уставший. Он постоянно в какой-то то ли депрессии, то ли непонятно", – отметил Богдан.

Бывший глава ОП добавил, что в период его руководства Офисом сам брал на себя весь негатив, чтобы разгрузить президента.

"Он все время нервничает. Он звонит депутатам, угрожает. Он что-то такое делает, что я... Смотри: я не мог допустить, чтобы он этим занимался. Это моя работа: быть плохим. Это неблагодарная должность. Спроси у любого. Это самая неблагодарная должность страны. Ты должен выходить на первый план тогда, когда несется негатив. Негатив должен быть по тебе в первую очередь, но не по президенту", – считает Богдан.

Ранее сообщалось, что по словам Андрея Богдана, сейчас к президенту Зеленскому невозможно попасть без согласования с нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком.

Напомним, Богдан заявил, что покинул Украину "в связи с физической угрозой".