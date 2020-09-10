Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль

Он связывает поджоги с чиновниками Офиса президента

Он связывает поджоги с чиновниками Офиса президента

Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, передает RegioNews.

Это секрет, я никогда этого никому не говорил. В эту ночь в одно время в двух разных районах - в Днепровском и Святошинском - сожгли две мои машины. Одна - это моя личная машина, которую я дал своему родному брату. Tesla белая, модель S, так как его собственная машина поломалась. А вторая машина - это личная машина Skoda Fabia - 19 лет, синий гроб, который едет, только если его нормально толкнуть", - сказал Богдан.

Он добавил, что вторым автомобилем пользовался его водитель, который "на нем добирался на работу и возвращался ночью к себе". Богдан акцентирует внимание на том, что оба автомобиля сожгли одну ночь в одно время.

Он также отметил, что между увольнением его с ОПУ и поджогом авто прошло ровно полгода.

Экс-глава Офиса президента также сказал, что оба случая расследуются. По его мнению, поджигатели его авто были достаточно подготовленными.

Люди готовили преступление, профессионально распределили роли. В этом есть мотив: напугать меня. И напугать не материально - напугать морально. И да, я связываю это с чиновниками Офиса Президента. Один меня вопрос интересует: Владимир Александрович знал, что они это делают, или не знал? И есть два ответа. Я думаю, что он не знал. Но тогда ответственность двойная: ты берешь менеджера, который использует государственный ресурс, прикрываясь тобой, для совершения преступления", - заявил он.

Напомним, бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану ночью 11 августа подожгли автомобиль Tesla Model S.

Также он заявил, что к президенту Зеленскому невозможно попасть без согласования с нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком.