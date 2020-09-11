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11 сентября 2020, 16:30 1

Экс-глава ОП Богдан опубликовал фото повестки в ГБР

11 сентября 2020, 16:30 1
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Допрос запланирован на 14 сентября
Допрос запланирован на 14 сентября
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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал повестку, которой его вызывают на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований в понедельник, 14 сентября в 11:00.

Фотокопией он поделился в Telegram, передает RegioNews.

В документе указано, что его вызывают во второй отдел Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими. Допрос будет происходить в рамках уголовного дела №62020000000000665.

В документе указываются уважительные причины, по которым человек может не явиться на допрос и перечислены последствия неявки.

"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР. Смотрите мое интервью, там сразу понятно почему так перепугался президент", - Богдан.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью.

ГБР Офис президента Богдан президент офис
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