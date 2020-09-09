Полиция зафиксировала 64 случая нарушения избирательного законодательства

Следователи начали четыре уголовных производства

Следователи начали четыре уголовных производства

Фото: flickr

Начиная с 5 сентября, когда в Украине стартовала избирательная кампания, правоохранители зафиксировали 64 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, еще до официального старта избирательного процесса следователи внесли в ЕРДР сведения о 17 уголовных преступлениях, из них 6 непосредственно связанны с нарушением избирательного законодательства.

Полиция будет внимательно следить, чтобы субъекты избирательного процесса четко придерживались порядка проведения агитации", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он добавил, что именно незаконная агитация составляет почти три четверти всех зафиксированных административных нарушений во время выборов.

Напомним, Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов, он призвал кандидатов соблюдать закон.