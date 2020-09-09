15:26  09 сентября
Студентам из оккупированных территорий разрешили не проходить самоизоляцию
11:21  09 сентября
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
14:28  09 сентября
Взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов приостановили: решение ВСУ
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2020, 16:31 4

Полиция зафиксировала 64 случая нарушения избирательного законодательства

09 сентября 2020, 16:31 4
Читайте також українською мовою
Следователи начали четыре уголовных производства
Следователи начали четыре уголовных производства
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Начиная с 5 сентября, когда в Украине стартовала избирательная кампания, правоохранители зафиксировали 64 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, еще до официального старта избирательного процесса следователи внесли в ЕРДР сведения о 17 уголовных преступлениях, из них 6 непосредственно связанны с нарушением избирательного законодательства.

Полиция будет внимательно следить, чтобы субъекты избирательного процесса четко придерживались порядка проведения агитации", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он добавил, что именно незаконная агитация составляет почти три четверти всех зафиксированных административных нарушений во время выборов.

Напомним, Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов, он призвал кандидатов соблюдать закон.

Местные выборы полиция нарушения Уголовная ответственность уголовное дело преступление
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В августе на рекламу в Facebook партии потратили полмиллиона долларов
09 сентября 2020, 15:51
Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантина
09 сентября 2020, 14:58
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
09 сентября 2020, 11:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »