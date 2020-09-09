Война на Донбассе: ТКГ проведет инспекции позиций возле Шумов

Инспекция будет проходить с участием представителя координатора от ОБСЕ

Инспекция будет проходить с участием представителя координатора от ОБСЕ

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На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Украинская сторона должна обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодня дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военных и мирного населения", - заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

При этом он отметил, что Украина остается преданной мирному процессу и выполнение достигнутых договоренностей.

Кроме того, ОБСЕ еще раз подтвердила несостоятельность каких-либо обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия.