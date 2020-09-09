15:26  09 сентября
Студентам из оккупированных территорий разрешили не проходить самоизоляцию
11:21  09 сентября
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
14:28  09 сентября
Взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов приостановили: решение ВСУ
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2020, 16:53

Война на Донбассе: ТКГ проведет инспекции позиций возле Шумов

09 сентября 2020, 16:53
Читайте також українською мовою
Инспекция будет проходить с участием представителя координатора от ОБСЕ
Инспекция будет проходить с участием представителя координатора от ОБСЕ
Facebook
Читайте також
українською мовою

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Украинская сторона должна обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодня дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военных и мирного населения", - заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

При этом он отметил, что Украина остается преданной мирному процессу и выполнение достигнутых договоренностей.

Кроме того, ОБСЕ еще раз подтвердила несостоятельность каких-либо обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия.

Донбасс война Офис президента ТКГ военные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »