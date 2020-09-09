Зеленский сделал заявление о кадровых изменениях во власти
Президент Владимир Зеленский сомневается в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.
Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хмельницкую область, передает RegioNews со ссылкой на страницу ОП в Facebook.
Он также выразил мнение о том, что такие изменения необходимы, если люди не выполняют свою работу в критической ситуации.
"Кадровые изменения... ну я не знаю... сейчас? Для хайпа или для чего? Кадровые изменения всегда должны делать президент и премьер, когда в критической ситуации человек не выполняет свою работу. Если мы видим, что человек не выполняет свои обязанности, надо человека менять, несмотря на то, сколько она на этой должности работает", - заявил Зеленский.
Как известно, ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.
Также было названо министров, которых скоро могут отправить в отставку.