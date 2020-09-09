Зеленский сделал заявление о кадровых изменениях во власти

Он считает, что человека нужно менять на посту, если нет результатов

Он считает, что человека нужно менять на посту, если нет результатов

Офис президента

Президент Владимир Зеленский сомневается в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хмельницкую область, передает RegioNews со ссылкой на страницу ОП в Facebook. Он также выразил мнение о том, что такие изменения необходимы, если люди не выполняют свою работу в критической ситуации. "Кадровые изменения... ну я не знаю... сейчас? Для хайпа или для чего? Кадровые изменения всегда должны делать президент и премьер, когда в критической ситуации человек не выполняет свою работу. Если мы видим, что человек не выполняет свои обязанности, надо человека менять, несмотря на то, сколько она на этой должности работает", - заявил Зеленский. Как известно, ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине. Также было названо министров, которых скоро могут отправить в отставку.

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