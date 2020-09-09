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09 сентября 2020, 17:01 3

Зеленский сделал заявление о кадровых изменениях во власти

09 сентября 2020, 17:01 3
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Он считает, что человека нужно менять на посту, если нет результатов
Он считает, что человека нужно менять на посту, если нет результатов
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский сомневается в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хмельницкую область, передает RegioNews со ссылкой на страницу ОП в Facebook.

Он также выразил мнение о том, что такие изменения необходимы, если люди не выполняют свою работу в критической ситуации.

"Кадровые изменения... ну я не знаю... сейчас? Для хайпа или для чего? Кадровые изменения всегда должны делать президент и премьер, когда в критической ситуации человек не выполняет свою работу. Если мы видим, что человек не выполняет свои обязанности, надо человека менять, несмотря на то, сколько она на этой должности работает", - заявил Зеленский.

Как известно, ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.

Также было названо министров, которых скоро могут отправить в отставку.

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