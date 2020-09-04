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04 сентября 2020, 10:21 4

Обещал устроить на работу: во Львове начальника отдела ГСЧС задержали за получение взятки

04 сентября 2020, 10:21 4
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Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет
Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет
Фото: Facebook
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Во Львовской области задержали во время получения взятки начальника отдела ГУ ГСЧС. Чиновник требовал взятку у гражданина, который хотел трудоустроиться водителем в отряд технической службы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает RegioNews.

37-летний чиновник требовал от гражданина 1000 долларов за трудоустройство на должность водителя... Следователи ГБР задокументировали факт получения 700 долларов, после чего задержали чиновника”, — говорится в сообщении.

Сумма неправомерной выгоды обнаружена и изъята в полном объеме.

Следователями были проведены обыски в служебном кабинете задержанного и в личном автомобиле. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления ГФС в Тернопольской области.

взятка ГБР ГСЧС правоохранители
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