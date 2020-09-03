09:44  03 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев
13:14  03 сентября
Протесты в Ивано-Франковске: мэр города поддержал требования предпринимателей
15:16  03 сентября
К тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация - Аваков
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2020, 19:59 5

Нету полномочий: в Зеленского ответили на требование ликвидировать ОАСК

03 сентября 2020, 19:59 5
Читайте також українською мовою
Председателя суда Павла Вовка обвиняют в создании преступной организации
Председателя суда Павла Вовка обвиняют в создании преступной организации
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Президент Зеленский не будет комментировать обвинения против судей Окружного административного суда Киева, но взял их к сведению.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, передает RegioNews.

В ОП сослались на то, что власть в Украине разделена на законодательную, исполнительную и судебную, и поэтому президент согласно полномочиям, не имеет права или обязанности давать оценку решению суда или обвинениям против судей.

В заявлении также указано, что "президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц".

Приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по поводу рассмотрения соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия. Надеемся, что расследование такого громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства", - говорится в сообщении.

В офисе Зеленского добавили, ни он, ни Верховная Рада не имеют "законной возможности увольнять судей и радикально перестраивать судебную систему".

Напомним, 1 сентября НАБУ опубликовало новые доказательства влияния главы ОАСК Вовка на Высший совет правосудия.

В тот же день Высший Совет правосудия не отстранил от должности главу ОАСК Вовка.

Сегодня, 3 сентября активисты в волчьих масках устроили акцию возле Офиса президента с требованием к Зеленскому "послушать пленки" и ликвидировать Окружной административный суд Киева.

Владимир Зеленский Офис президента заявление коррупция оаск
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Медиков заставляют скрывать случаи заражения COVID-19 - совещание у Зеленского
03 сентября 2020, 17:47
В Тернополе начальник управления ГФС требовал 37 тысяч долларов взятки
03 сентября 2020, 14:41
Зеленский созвал срочное совещание из-за пожаров на Харьковщине и Луганщине
02 сентября 2020, 19:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Херсонская область: кто контролирует автовокзалы региона
Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »