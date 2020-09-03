Нету полномочий: в Зеленского ответили на требование ликвидировать ОАСК

Председателя суда Павла Вовка обвиняют в создании преступной организации

Председателя суда Павла Вовка обвиняют в создании преступной организации

Фото: Facebook

Президент Зеленский не будет комментировать обвинения против судей Окружного административного суда Киева, но взял их к сведению.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, передает RegioNews.

В ОП сослались на то, что власть в Украине разделена на законодательную, исполнительную и судебную, и поэтому президент согласно полномочиям, не имеет права или обязанности давать оценку решению суда или обвинениям против судей.

В заявлении также указано, что "президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц".

Приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по поводу рассмотрения соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия. Надеемся, что расследование такого громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства", - говорится в сообщении.

В офисе Зеленского добавили, ни он, ни Верховная Рада не имеют "законной возможности увольнять судей и радикально перестраивать судебную систему".

Напомним, 1 сентября НАБУ опубликовало новые доказательства влияния главы ОАСК Вовка на Высший совет правосудия.

В тот же день Высший Совет правосудия не отстранил от должности главу ОАСК Вовка.

Сегодня, 3 сентября активисты в волчьих масках устроили акцию возле Офиса президента с требованием к Зеленскому "послушать пленки" и ликвидировать Окружной административный суд Киева.