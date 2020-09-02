"Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела
Народный депутат Гео Лерос прокомментировал журналистам открытие уголовного дела против него за неуплату налогов.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Strana.ua.
Адвокаты разберутся правда или не правда. Ничего удивительного в том, что они открывают дело, ищут любые точки давления”, - рассказал Лерос.
На вопрос, на какие доходы он накопил такое имущество если официальный заработок у него чуть более 600 тысяч за всю его жизнь, Лерос ответил так:
"Понимаю, что вы хотите услышать ответ на свой вопрос. У меня все, что было я задекларировал, адвокаты подготовят ответ и я предоставлю”.
Ранее сообщалось, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело.
Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа".
Перед Гео Лерос в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью. В тот же день "Слуги" взялись за изгнание Гео Лероса из фракции.