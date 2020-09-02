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02 сентября 2020, 11:22 3

"Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела

02 сентября 2020, 11:22 3
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Он не видит в этом "ничего удивительного"
Он не видит в этом "ничего удивительного"
Фото: ВВС
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Народный депутат Гео Лерос прокомментировал журналистам открытие уголовного дела против него за неуплату налогов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Strana.ua.

Адвокаты разберутся правда или не правда. Ничего удивительного в том, что они открывают дело, ищут любые точки давления”, - рассказал Лерос.

На вопрос, на какие доходы он накопил такое имущество если официальный заработок у него чуть более 600 тысяч за всю его жизнь, Лерос ответил так:

"Понимаю, что вы хотите услышать ответ на свой вопрос. У меня все, что было я задекларировал, адвокаты подготовят ответ и я предоставлю”.

Ранее сообщалось, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа".

Перед Гео Лерос в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью. В тот же день "Слуги" взялись за изгнание Гео Лероса из фракции.

Слуга народа партия уголовное дело депутат Гео Лерос
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