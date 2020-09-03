Мэри Поппинс или Шапокляк: в сети высмеяли полет Верещук с зеленым зонтом над Киевом

Местом для сьемок был выбран стеклянный мост Кличко

Местом для сьемок был выбран стеклянный мост Кличко

Фото: скриншот видео

Кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирину Верещук высмеяли в сети из-за, вероятно, съемок рекламного ролика для избирательной кампании.

Видео "полета" над Киевом появилось на Facebook-странице "Перчатки Кличко", передает RegioNews.

Пани-мэр никак не может вернуться", - говорится в подписи к ролику.

В 6-секундному ролике видно, что Верещук подвесили на канате над пешеходно-велосипедным мостом, который соединяет парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов в столице.

Будучи подвешенной в воздухе кандидат в мэры в желтом плаще старается удержать в руках зеленый зонт, как Мэри Поппинс - персонаж сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс, няня-волшебница.

Это вызвало бурную реакцию у пользователей сети. Некоторые предположили, что "скоро все зеленые будут так висеть", а некоторые сначала не поверили, что это депутат и решили, что это сьемки нового ролика Верки Сердючки.

Напомним, как сообщалось ранее, Ирина Верещук не смогла ответить на вопрос о том, как добраться до Приорки – одного из исторических районов столицы.