09:44  03 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев
13:14  03 сентября
Протесты в Ивано-Франковске: мэр города поддержал требования предпринимателей
08:14  03 сентября
Ситуация в ООС: зафиксирован один вражеский выстрел из гранатомета
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2020, 13:41 6

Мэри Поппинс или Шапокляк: в сети высмеяли полет Верещук с зеленым зонтом над Киевом

03 сентября 2020, 13:41 6
Читайте також українською мовою
Местом для сьемок был выбран стеклянный мост Кличко
Местом для сьемок был выбран стеклянный мост Кличко
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирину Верещук высмеяли в сети из-за, вероятно, съемок рекламного ролика для избирательной кампании.

Видео "полета" над Киевом появилось на Facebook-странице "Перчатки Кличко", передает RegioNews.

Пани-мэр никак не может вернуться", - говорится в подписи к ролику.

В 6-секундному ролике видно, что Верещук подвесили на канате над пешеходно-велосипедным мостом, который соединяет парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов в столице.

Будучи подвешенной в воздухе кандидат в мэры в желтом плаще старается удержать в руках зеленый зонт, как Мэри Поппинс - персонаж сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс, няня-волшебница.

Это вызвало бурную реакцию у пользователей сети. Некоторые предположили, что "скоро все зеленые будут так висеть", а некоторые сначала не поверили, что это депутат и решили, что это сьемки нового ролика Верки Сердючки.

Напомним, как сообщалось ранее, Ирина Верещук не смогла ответить на вопрос о том, как добраться до Приорки – одного из исторических районов столицы.

Киев мэр нардеп Кандидат Ирина Верещук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса
"Зеленые кандидаты": кого "Слуга народа" отправляет в бой со старыми мэрами
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »